È allerta arancione anche oggi . Ieri allagata la Modena-Sassuolo

La Regione Emilia-Romagna ha diramato ieri una nuova allerta meteo arancione per la giornata di oggi o nella pianura centro-occidentale e centro-orientale. La nuova allerta per criticità idraulica è legata alla propagazione e al lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Secchia, generata dalle piogge dei giorni precedenti, con livelli prossimi o superiori alla soglia 2. Sul settore appenninico, a causa delle condizioni di elevata saturazione dei suoli dovute alle precipitazioni degli ultimi giorni, saranno ancora possibili localizzati dissesti sui versanti caratterizzati da fragilità idrogeologica.

Situazione è in esaurimento entro le prossime 24 ore. Già da ieri mattina è stato riaperto il ponte di via Curtatona, unico ponte chiuso nella serata di venerdì ma solo in via precauzionale.

Il Centro operativo comunale (Coc) di Modena rimarrà attivo fino alla cessata allerta. Intanto nel pomeriggio di ieri le piogge sono scese abbondanti in città e in pianura e la Modena -Sassuolo si è letteralmente allagata costringendo, in alcuni tratti, gli automobilisti a rallentamenti o addirittura a soste forzate perché l’acqua sull’asfalto era troppa.

La situazione è rinetrata già verso le 20 di ieri sera quando le precipitazioni sono di fatto finite.

