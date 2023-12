"E’ andata male, sono deluso di me stesso"

"In ogni partita abbiamo l’opportunità di ritrovarci, di ritrovare la fiducia". Parla da capitano, Bruno Rezende, un Bruno che ha avuto un momento di buio non tanto nella partita in sé, giocata male da lui e da tutta la squadra, può succedere, quanto in due time out, quelli chiamati da Petrella nel terzo set, nei quali è rimasto a bordo campo, distante dal resto della squadra, solo. Bruno li spiega così: "Da metà secondo set ho fatto fatica tecnicamente. Avrei voluto essere più agonista ma se il side-out dipende da me, se la squadra dipende da me e io non riesco a giocare bene è un problema, ero deluso di me stesso. Nel primo set non abbiamo sfruttato le occasioni, poi siamo calati molto, io in primis. Purtroppo quello del palleggiatore è un ruolo troppo importante e io non sono riuscito a entrare in partita, la responsabilità è mia e non so bene cosa ho fatto in quei time out, è stato un momento in cui sono andato ‘un po’ fuori’". La sensazione è che la Modena delle ultime due uscite non riesca più a reagire: "Vero, abbiamo accettato la sconfitta. C’è stato un calo nell’agonismo, nella capacità di soffrire. Così i nostri limiti vengono fuori in maniera maggiore". La soluzione è una soluzione di consapevolezza: "L’unica cosa che posso dire, avendo già passato tanti momenti così, è che c’è sempre un’altra occasione. Ci sono squadre che iniziano male, o squadre che iniziano bene e poi vanno male. Nello sport c’è sempre un’altra opportunità, dipende da noi. Con Perugia, con Verona, saranno finali: dobbiamo tenere botta, sfruttare le nostre opportunità di ritrovare la fiducia".

Alberto Casadei. Anche il ds è intervenuto sul difficile momento gialloblù: "Quando si perde è difficile stare vicini, ma questo è quello che va fatto in questo momento. Il nostro lavoro quotidiano a mio parere è ottimo, ma la prestazione in campo non sta portando i benefici del lavoro che stiamo facendo. Siamo stati sopraffatti dalla partita, merito all’avversaria certo, ma noi non abbiamo espresso il nostro gioco, serviva qualcosa in più per stare attaccati: è mancato quello che abbiamo sempre fatto vedere, a parte con le squadre che ci sono sopra. Dobbiamo stare vicini, sentire la fiducia l’uno dell’altro e tornare a giocare come sappiamo". Manca un faro a cui riferirsi nel gioco? "Il nostro faro è sempre stato Bruno, anche lui oggi (ieri, ndr) per vari motivi non è riuscito a far girare la squadra nel modo migliore e nessun altro l’ha presa in mano. Dobbiamo metabolizzare e lavorare, non ci nascondiamo il momento di difficoltà, ma possiamo uscirne al meglio con le potenzialità che abbiamo senza dubbi ma non stiamo riuscendo a esprimere".

a.t.