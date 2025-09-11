"E’ bello vedere tante persone che vogliono mettersi in gioco"

Siamo molto attenti all’aspetto visivo: cerchiamo persone che rispecchino lo stile dell’epoca, magari evitando tatuaggi troppi visibili ma assecondando altri tratti particolari, come capelli lunghi o barba – spiega Valentina Barato, responsabile della ricerca figurazioni per le scene modenesi – Cerchiamo anche tra tutte le fasce d’età, soprattutto tanti bambini, perché ci saranno molte scene corali. In questa prima selezione stiamo chiedendo di scrivere su un foglio le generalità, l’età, la professione, l’altezza e la taglia. Poi scattiamo alcune fotografie e chiediamo una piccola presentazione ai candidati. È bello e ci entusiasma vedere la fila che arriva in strada, le persone hanno voglia di mettersi in gioco e di contribuire. È stato molto positivo incontrare bambini motivati, anche alla prima esperienza. Non si vergognano, sorridono e si sentono coinvolti. Speriamo che questa serie aiuti a far conoscere Panini anche alle nuove generazioni e che possa lanciare un messaggio chiaro di ammirazione e sostegno per il patrimonio locale.

v.z.