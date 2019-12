C’è subbuglio a Fanano e tanta solidarietà per i volontari che nel novembre 2004 costruirono il Mulino del presepe vivente in ricordo del compianto Jose Macchia. Una struttura eretta in via Borghi, abusiva, che dovrà essere abbattuta stando all’ordinanza del sindaco Stefano Muzzarelli, notificata il 25 novembre. Il sindaco stesso partecipò alla costruzione del piccolo immobile. E’ stata l’opposizione consiliare ‘Un futuro per Fanano’ a far emergere questa irregolarità e ha dichiarato di ritenere ingiusta l’emissione dell’ordinanza: «Il...

C’è subbuglio a Fanano e tanta solidarietà per i volontari che nel novembre 2004 costruirono il Mulino del presepe vivente in ricordo del compianto Jose Macchia. Una struttura eretta in via Borghi, abusiva, che dovrà essere abbattuta stando all’ordinanza del sindaco Stefano Muzzarelli, notificata il 25 novembre. Il sindaco stesso partecipò alla costruzione del piccolo immobile. E’ stata l’opposizione consiliare ‘Un futuro per Fanano’ a far emergere questa irregolarità e ha dichiarato di ritenere ingiusta l’emissione dell’ordinanza: «Il volontario ha sicuramente agito in buona fede - si legge in un commento in rete - e può anche non essere tenuto a conoscere le normative urbanistiche, cosa che non può non conoscere il sindaco. Di tale grave colpa l’amministrazione è così riuscita a scaricarne gli aspetti tecnici (e penali) ai volontari, la cui sola colpa è quella di avere dedicato tempo e risorse per il bene del paese e gli aspetti politici alla minoranza, che altro non ha fatto che svolgere il suo compito chiedendo spiegazioni su fatti oggettivamente irregolari». Il sindaco Stefano Muzzarelli ricorda che «la struttura è nata come opera provvisoria per la manifestazione «presepe vivente» e, siccome la sua costruzione ha richiesto una lavorazione molto impegnativa, si è pensato nell’interesse del paese di non rimuoverla al termine della manifestazione, ma di lasciarla istallata nell’intenzione di aprirla e renderla visibile a scopo culturale. E’ diventata così parte integrante dell’area dove è posizionata, pertanto, nessuno si è mai permesso di sollevare questioni in merito a detto fabbricato». Spiega che il tutto è emerso a seguito di un’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Clemente Forni, Ramona Pigati, Ezio Giacomelli e Andrea Corradini. «Con mio immenso rammarico - dice - hanno sollevato richieste specifiche in merito alla legittimità della struttura ‘il mulino’. L’Amministrazione, di fronte a tale quesito, è tenuta a rispondere coinvolgendo i tecnici comunali i quali, come da norma di legge, hanno provveduto alla verifica richiesta dalla minoranza ed è emerso che tale immobile non è in possesso di autorizzazioni e, come per le opere temporanee, andava rimosso entro sei mesi per non configurarsi come costruzione a tutti gli effetti. Abbiamo pertanto affrontato questo delicato tema in Consiglio comunale, spiegando loro che avendo messo nero su bianco non potevamo più trovare soluzioni alternative se non la demolizione. Il giorno successivo al Consiglio comunale «qualcuno» si è recato dai Carabinieri di Fanano e ha presentato un esposto per segnalare la presenza «anomala» del mulino facendo così cadere la responsabilità sul presidente dell’Associazione presepe vivente».

Walter Bellisi