E c’è chi agita lo spauracchio: "In caso di stallo tocca a Bonaccini"

Prima ti snocciolano il rosario dei possibili candidati senza particolare enfasi, quindi nel finale scatta la pausa di qualche secondo prima della conclusione, la solita: "...e poi c’è lui". Lui sarebbe Stefano Bonaccini, l’asso pigliatutto pronto a essere calato qualora il Pd non dovesse trovare il bandolo sulle candidature. Al momento, sia chiaro, l’ipotesi non sarebbe particolarmente gradita dall’interessato e non è neanche all’ordine del giorno. Ma potrebbe finirci qualora l’opzione terzo mandato in Regione tramontasse del tutto e la segretaria nazionale Elly Schlein – con cui i rapporti politici si dice non siano così idilliaci – dovesse mettersi di traverso sul suo ingresso in Parlamento previa candidatura di Enza Rando alle Europee. A concorrere a questo esito è la paralisi sui nomi: il partito potrebbe chiedere a Bonaccini oppure lui stesso potrebbe cominiciare a prendere in considerazione la possibilità di ’ripiegare’ su Modena da salvatore della patria garantendo la pacificazione delle tribù del partito.

Uno scenario che in queste ore viene accreditato soprattutto in ambienti del centrodestra, a caccia a sua volta di un proprio candidato e che attende anche di capire cosa succederà nell’altro campo prima di annunciare qualcuno.

L’ipotesi Bonaccini candidato sindaco naturalmente andrebbe di traverso a Gian Carlo Muzzarelli che in piazza Grande per i prossimi cinque anni preferirebbe un proprio avatar. Ma avrebbe il vantaggio per il Pd di evitare lacerazioni profonde con strascichi anche sulle prossime competizioni, come le elezioni regionali per esempio su cui bisogna anche proiettare i posizionamenti di questi giorni: chi oggi infatti rivendica un peso non lo fa necessariamente solo in vista delle amministrative, ma anche per avere un eventuale riconoscimento del 2025.

Quello di Bonaccini comunque non è l’unico nome in grado di tracciare una riga al dibattito in corso. L’altra strada è quella di Maria Cecilia Guerra inizialmente sondata dal partito a cui l’interessata avrebbe risposto di no. Ma di fronte al prolungamento di uno stallo alla messicana non è escluso che il Pd torni a premere sull’economista, il cui nome tra l’altro il consenso immediato della Sinistra e chissà forse anche del Movimento 5 stelle, all’insegna della famosa coalizione larga a cui si lavora.

g.a.