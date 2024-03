E’ coordinatore di traumatologia dello sport

Classe 1962, Stefano Zaffagnini è Medico Dirigente 1° livello presso il reparto di Traumatologia dello sport e Coordinatore del centro di Riferimento Specialistico di "Traumatologia dello Sport" dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna nonché Ordinario presso l’Alma Mater Studiorum, presso la quale si è laureato nel 1987, spezcializzandosi poi in Ortopedia e Traumatologia. Ha partecipato a 193 Congressi Internazionali e a 195 Congressi Nazionali come relatore e, oltre che autore di centinaia di articoli su testate specializzate, è reviewer per diverse riviste internazionali tra cui Am Journal Sports Medicine, Tissue Engeneering, British Medical Bulletin, Clinicl Anatomy.