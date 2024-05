È corsa a due per la poltrona da sindaco

Saranno due le liste in corsa il 6 e 7 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Fanano. Di fronte avremo di nuovo il sindaco uscente Stefano Muzzarelli, che si candida per la terza volta consecutiva alla guida del Comune, e Paola Gaetana Pasquali, aspirante a primo cittadino già nel 2014, anche allora contro Stefano Muzzarelli che ebbe la meglio. La Pasquali non partecipò alle amministrative del 2019 e "oggi – spiega - con la decisione di candidarmi a sindaco, mi rimetto a disposizione del mio Comune ripartendo da quel 47,1% di consensi che raggiunsi nel 2014". Guiderà la lista "Fanano domani", "vera lista civica – precisa - composta da cittadini di diverse sensibilità politiche e professionali. Sono pronta a prendere in mano il futuro del nostro comune per migliorarne la qualità della vita, valorizzando la sua identità montana, turistica, civica, solidale e partecipata. É necessario dare a Fanano uno slancio culturale a lungo termine". E sul programma dice: "Punto centrale è la rivisitazione della vocazione turistica di Fanano che va trasformata da semplice esperienza del fine settimana a un modello di vita a cui tendere. Lavoreremo per impedire che i giovani di Fanano abbandonino la loro terra alla ricerca di nuove opportunità e per favorire l’insediamento di nuove famiglie. É necessaria una revisione strutturale dei servizi offerti, sarà quindi fondamentale potenziare i servizi di pubblica utilità, le comunicazioni, i luoghi di aggregazione per giovani e anziani (inopportunamente smantellati), la produzione di energie rinnovabili incentivando la creazione di comunità energetiche, nonché la difesa delle principali risorse naturali. Questi alcuni degli obiettivi". Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano dal giugno 2014, nel 2019 bissò il successo precedente con il 70,61% dei consensi. Guida la lista ‘Amare Fanano’ e si candida per la terza volta consecutiva alla guida del Comune. "Gli elettori troveranno nel programma – dice Muzzarelli – interventi che realizzeremo. Ci saranno cose grosse importanti e innovative. La nostra non sarà una campagna elettorale di sparate. Io sono consapevole dei limiti che ha il Comune, tutti economici e anche di personale, quindi faremo quanto potremo cercando di intercettare anche risorse esterne. Faremo una campagna elettorale seria, rispettosa del ruolo politico che rivesto, nel rispetto dei cittadini. Oltre al capoluogo andrò in tutte le frazioni. La partenza sarà il 22 maggio. Spiegheremo quello che abbiamo fatto in questui anni precedenti, le decine e decine di cantieri e di lavori in corso già finanziati che prenderanno vita nel 2024 e nel 2025. Non mancherà una panoramica sul futuro, su proposte e idee concrete".

Walter Bellisi