E Decca lo celebra con un album. Duetti e registrazioni: raccolta inedita

E fra pochi giorni, il 10 ottobre, verrà pubblicato in tutto il mondo l’album "Novanta", con cui la Decca celebrerà il 90° anniversario di Luciano Pavarotti. Nella sua versione più ricca, sarà una raccolta composta da 4 cd, con 74 tracce che esplorano l’intero percorso della vita musicale del tenore, dalle sue prime registrazioni in studio ai famosi duetti con artisti come Bono, Elton John e Andrea Bocelli, nonché rare esibizioni dalla basilica di Notre-Dame di Montreal. Nella tracklist, troviamo ovviamente "Che gelida manina" da "La Bohème" e "La donna è mobile" dal "Rigoletto", ma anche l’ "Ave Maria" di Schubert e il "Panis Angelicus" di Franck, per arrivare fino a "Miss Sarajevo" e "Perfect day".

Sarà soltanto uno degli omaggi che la celebre casa discografica offrirà al ricordo di big Luciano. Il 21 novembre infatti verrà pubblicato "The lost concert: live from Llangollen (1995)", una registrazione inedita dell’emozionante ritorno di Pavarotti al Llangollen International Musical Eisteddfod, quarant’anni dopo che il festival gallese aveva cambiato il corso della sua vita. La registrazione del concerto del 1995 vede il tenore all’apice delle sue capacità esibirsi con la Bbc Philharmonic Orchestra, il soprano Atzuko Kawahara e la Corale Rossini: l’incisione è stata rimasterizzata e sarà accompagnata da un libro da collezione di 100 pagine ricco di saggi, foto e materiale d’archivio. Includerà registrazioni originali del 1955 della Corale Rossini, "Bonjour mon coeur" e "In Nomine Jesu", forse i primi audio con la voce di Pavarotti. Sempre il 21 novembre i Mercury Studios pubblicheranno il film "The Lost Concert" in BluRay.

