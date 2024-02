E di fianco alla struttura ecco il frutteto

Non solo una semplice operazione di piantumazione di alberi, la progettazione del verde legata alla costruzione del nuovo Centro Pasti in strada Santa Caterina punta a qualcosa di più: il progetto prevede infatti anche la realizzazione di un ‘frutteto didattico’.

Una novità pensata per accostare alla funzione ambientale (il verde infatti servirà sia come compensazione della nuova costruzione che da ‘cuscinetto’ a protezione dell’area agricola a sud e residenziale a ovest) anche un ruolo culturale ed educativo. Il frutteto, organizzato in piccole formazioni a filari, ospiterà le specie tipiche del nostro territorio: dal pero abate al melo campanino, il prugno modenese, il durone nero di Vignola e il vitigno lambrusco Sorbara, Salamino e Grasparossa. Il nuovo Centro Pasti, già per sua natura dedicato ai più piccoli, con questo frutteto diventerà un luogo letteralmente a disposizione delle scolaresche, destinato alle uscite didattiche, con l’obiettivo di recuperare la conoscenza organolettica, culturale e sociale del patrimonio agroalimentare locale e, nel contempo, garantire alle nuove generazioni la trasmissione di saperi e tecniche di coltivazione.

c. mas.