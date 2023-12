E i medici di famiglia rassicurano: "Referti e ricette, tutto regolare"

"I referti dei pazienti fatti prima del blocco sono comunque accessibili con il sistema Sole, i disagi sono solo per chi deve sottoporsi a terapie anticoagulanti e chi aveva bisogno di fare dei controlli". Nessun particolare dramma al momento si registra negli ambulatori dei medici di famiglia che utilizzavano i loro software di cartella clinica. Il dottor Dante Cintori (nella foto), segretario provinciale del Fimmg rassicura sul funzionamento del servizio. "I referti elettronici sono al sicuro, il database Sole è regolarmente accessibile dai nostri sistemi, possiamo tranquillamente recuperare la cartella e la storia clinica dei pazienti". Ovviamente gli esiti delle visite di questi giorni "sono disponibili solo su cartaceo e anche noi possiamo rilasciare le ricette regolarmente sia dematerializzate direttamente in farmacia che su carta". Rimane possibile dunque farsi prescrivere farmaci da remoto sulla tessera sanitaria. "I disagi sono soprattutto – prosegue Cintori – per chi ha bisogno di recarsi ai punti prelievi, che non funzionano, oppure per i collegamenti delle visite domiciliari da parte del Sadi (servizio domiciliare infermieristico) chi ne ha bisogno invece di rivolgersi alla linea fissa, chiama direttamente i numeri di cellulare delle infermiere o le operatrici socio-sanitarie".

Sul fronte farmacie non ci sono particolari ricadute dirette, il problema, come spiega il dottor Marco Taddia (Farmacia della Madonnina), "sono i servizi che non riusciamo a erogare. La gente è molto preoccupata delle prenotazioni che non riesce a fare. Una volta che il sistema tornerà a regime, presumiamo un assalto alla diligenza, oltre al fatto che queste visite si accumuleranno a quelle già previste".

g.a.