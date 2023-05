E il 5 giugno toccherà al Quartiere 2, il più popoloso e complicato della città

Il sistema di raccolta porta a porta è ormai operativo in tutta la città. manca solo il quartiere forse più problematico e densamente abitato: il quartiere 2 la vera grande prova per Hera e il Comune. Secondo l’assessore Alessandra Filippi sarebbero state individuati "punti di raccolta nelle immediate vicinanze dei palazzi che hanno aree pubbliche ristrette adiacenti agli ingressi" e sarebbe prevista anche "la possibilità di dotare i condomini, che hanno spazi interni e che ne fanno richiesta, di bidoni carrellati per la carta e la plastica". Il nuovo sistma nel quartiere 2-zona Musicisti sarà operativo dal 5 giugno: Hera, amministratori di condominio e tecnici comunali sono già all’opera per capire come sbrogliare la matassa visto che parliamo di una zona con condomini a più di tre piani, marciapiedi stretti (si veda per esempio via Puccini, via Bellini, alcuni tratti di via Bonacini) palazzoni, tanti negozi di vicinato. Se fino ad oggi la prova nelle altre circoscrizioni è stata ardua, nella zona musicistiModena estCrocetta si annuncia improba.

Ricordiamo che la nuova modalità di raccolta, di fatto, riguarderà solo la carta e la plastica, che dovranno essere esposte nei giorni definiti dal calendario che sarà consegnato ai cittadini. L’indifferenziato, appunto, continuerà a essere conferito nei contenitori stradali con l’unica novità che questi saranno chiusi e che servirà la carta Smeraldo per aprirli". Il Quartiere 2 è forse il più complicato di Modena. "Siamo consapevoli della particolarità di questo quartiere, popoloso e con molti edifici, e per questo, forti dell’esperienza già fatta nelle zone dove la raccolta è già avviata, stiamo predisponendo azioni specifiche".