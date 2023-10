E il futuro sindaco lavorerà nel Palazzo rinnovato

Proseguono gli interventi per la riqualificazione del Palazzo comunale di Modena, nell’area del sito Unesco, che in questa fase riguardano in particolare il rifacimento della copertura e l’adeguamento funzionale degli uffici al terzo piano della porzione di fabbricato tra piazzetta delle Ova e piazza Torre.

Proprio nelle due piazze in questi giorni sono stati collocati i ponteggi, mentre su via Emilia centro saranno fissate impalcature in quota per evitare interferenze con la viabilità.

Sulla copertura si prevede la posa di sottocoppo in lamiera, di ganci fermacoppo, il rifacimento di due abbaini, la sostituzione di lucernai fatiscenti e la posa di una linea vita a basso impatto visivo.

Le opere interne di adeguamento funzionale degli spazi al terzo piano, che saranno utilizzati per ospitare uffici, riguardano invece la rimozione di tramezzature formate da pareti attrezzate modulari che risalgono ai primi anni ’80 e la costruzione di tramezze in cartongesso, il rifacimento delle pavimentazioni, la ristrutturazione dei servizi igienici, la tinteggiatura dei locali, il recupero della scala a chiocciola esistente in ghisa di collegamento con il terrazzino soprastante e l’integrazione degli impianti elettrici e rete dati.

I lavori in questa area del Palazzo, aggiudicati tramite procedura negoziata all’impresa De Angeli Costruzioni srl di Reggio Emilia, arriveranno a conclusione durante l’inverno.

Gli interventi di riqualificazione e restauro del Palazzo comunale, hanno preso il via a giugno del 2022.