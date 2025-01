E’ il giovane Skjellerup la new entry del Sassuolo

Manca l’ufficialità, ma è fatta. E più segnali, dal tam tam di radiomercato al rincorrersi della notizia sui social, fino a qualche (timida) ammissione in casa neroverde, portano a quello che sarebbe, o meglio sarà, il primo colpo in entrata del mercato neroverde, ovvero Laurs Skjellerup, giovane attaccante danese che nel Goteborg, in stagione, ha fatto abbastanza bene – 19 presenze, 4 gol, potenzialità importanti considerato che parliamo di un ragazzo che ad agosto compie 23 anni – da meritarsi parecchie attenzioni, comprese quindi quelle della compagine neroverde.

Ma interessamenti arrivano anche dal Belgio e dalla Francia, come dall’Italia, dove i bene informati raccontano fosse finito, da tempo, nel mirino del Parma. Almeno fino a quando sul ‘danesone’, quasi 2 metri di altezza, si è mosso il Sassuolo, che avrebbe avuto la meglio sui ducali nonostante la squadra di Pecchia giochi, rispetto ai neroverdi, al piano di sopra.

Tra i 3 e i 5 milioni, con annessi bonus e percentuale sulla rivendita già garantita al club cedente – presto comunque sapremo – la cifra, ufficiosissima, investita dal Sassuolo su questo giovane talento che verrà blindato fino almeno al 2027, scadenza che già lo legava al club svedese, e che già nei prossimi giorni sarà a disposizione di Fabio Grosso al Mapei Football Center. Dettando peraltro agli uomini mercato neroverdi la necessità di privarsi, da qui a fine gennaio, di uno dei due centravanti che oggi sgomitano alle spalle di Samuele Mulattieri, ovvero Flavio Russo e Luca Moro. Due gol – l’ultimo a Salerno – e 478’ in campo tra Coppa e campionato per il primo, quattro reti in 320’ spesi in campo per il secondo: entrambi hanno mercato importante e, facile immaginare, uno resta e uno va, ma per capire dove si va a parare serve tempo.

E magari servirà anche un parere di quel Fabio Grosso al quale non ci sono dubbi i dirigenti neroverdi l’abbiano chiesto. Russo, la scorsa stagione capocannoniere del Primavera 1 e campione d’Italia con i neroverdi di Bigica, piace a tanti, mentre Moro, che in B ha più esperienza, a tantissimi, non ultimo quel Bari che lo aveva già rincorso, infruttuosamente, in estate, e che ha chiesto di nuovo informazioni al Sassuolo circa il futuro del centravanti veneto. A sciogliere il rebus potrebbe già soccorrere la distinta che il Sassuolo consegnerà all’arbitro in avvio di Sassuolo-Sudtirol: dovesse mancarne uno, tutto sarà più chiaro. Ci fossero entrambi, vorrà dire che Carnevali e Palmieri valutano, Grosso pure. In attesa, si intende, di Skjellerup.

Stefano Fogliani