E’ il guizzo dell’ex che fa decollare il Carpi

CARPI 1 SPAL 0

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Cecotti; Casarini, Contiliano (22’st Campagna), Figoli (24’st Amayah); Puletto (39’st Saporetti); Cortesi (39’st Calanca), Gerbi (22’st Sall). A disp. Theiner, Lorenzi, Calanca, Verza, Rigo, Visani, Mandelli, Saporetti, Stanzani. All. Serpini.

SPAL (4-3-3): Galeotti; Calapai, Arena, Nador, Mignanelli; Zammarini, Awua (21’st El Kaddouri), Haoudi; D’Orazio (21’st Spini), Antenucci, Rao (40’st Karlsson). A disp. Melgrati, Meneghetti, Bachini, Ntenda, Fiordaliso, Bruscagin, Kane, Banaga, Radrezza, Contè. All. Dossena.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo

Reti: 22’ Contiliano

Note: spettatori paganti 1480 (non validi gli abbonamenti). Espulso al 37’st Mignanelli per doppia ammonizione e Haoudi a fine gara. Ammoniti Arena, Nador, mister Dossena, Mignanelli, Rossini, Sorzi. Angoli 4-1. Recupero 0’pt e 5’st

Il derby ha la firma biancorossa di un ferrarese d’adozione, di proprietà della Spal, con cui è cresciuto da primi calci (vincendo uno scudetto U18) fino al debutto in B e al prestito a Carpi in estate. E’ il mancino di Nicolò Contiliano a decidere la sfida del "Cabassi", un successo meritato per la squadra di Serpini che vale triplo, perché manda i ferraresi a -5, interrompe il digiuno del gol dopo 424’ e quello della festa casalinga, che mancava dal 2-1 all’Arezzo di fine ottobre. Prezioso e anche meritato, deciso dal gol del regista biancorosso al 22’ seguito da esultanza poderosa sotto la curva Bertesi-Siligardi non proprio gradita ai 500 tifosi spallini presenti sugli spalti. Il Carpi l’ha vinta perché ha ricominciato a giocare a calcio, unica strada che conosce e che è valsa l’eccellente girone di andata. Con Contiliano in regia affiancato da Casarini (vinto il ballottaggio con Saporetti, terza panchina di fila per lui) e Figoli in versione "mastini" ha giocato 35’ d’autore in avvio, rubando palla e disegnando trame pregevoli. Già prima del gol la Spal si era salvata con l’uscita di Galeotti su Gerbi, messo in porta dalla splendida azione in linea Puletto-Casarini, con la palla poi fermata sulla linea da Arena. Solo lo svantaggio ha scosso la squadra di Dossena – da ieri ufficialmente a rischio esonero – pericolosa prima del riposo con Haoudi, su cui Sorzi è volato sotto al sette. La Spal della ripresa ha attaccato in modo confuso, mettendo dentro palloni per Antenucci, sempre anticipato, e senza saper sfruttare la velocità di Rao, annullato da Rossini. A parte un colpo di testa centrale proprio di Rao e una punizione parata a Casarini non c’è stato lavoro per i portieri nei primi 30’. Serpini ha ridisegnato la mediana con Campagna e Amayah, affidandosi davanti a Sall, tutti entrati con piglio giusto. Il senegalese ha impegnato a terra Galeotti, poi il già ammonito Mignanelli entrando duro su Puletto ha lasciato la Spal in dieci a 8’ dalla fine. Serpini ha alzato la linea con Calanca dopo l’ingresso di Karlsson, ma il "Cabassi" ha tremato solo per il tiro di Spini parato da Sozi. Poi nel recupero è stato Sall, innescato da Rossini, a mandare il 2-0 sulla traversa, senza guastare la festa biancorossa.