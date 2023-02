E Il M5s manda già segnali "Tante battaglie comuni"

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Elly Schlein". A proposito di nuovo corso, a mandare segnali al Pd è il Movimento 5 stelle, che saluta positivamente l’esito delle primarie. La capogruppo regionale del M5s Silvia Piccinini per esempio su Elly Schlein sottolinea come "durante la sua esperienza in Regione sui temi come il contrasto all’aumento delle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici le occasioni di confronto e di stimolo non sono mai mancate e, sono certa, non mancheranno da adesso in avanti. Abbiamo di fronte a noi sfide epocali che non possono aspettare e che vanno combattute con convinzione, senza timore e senza tentennamenti. Ad Elly auguro buon lavoro" Complimenti a Elly Schlein anche dai referenti dei pentastellati Marco Croatti e Gabriele Lanzi: "Il desiderio di cambiamento e di rinnovamento della base del partito è risultato evidente e l’auspicio ora è che la nuova segretaria sappia costruire una forza politica con meno ambiguità e con cui potersi confrontare per rendere più forte l’opposizione ad una destra corporativa lontana dalle esigenze dei cittadini e del Paese. Molti sono i temi in campo progressista su cui il Movimento 5 Stelle sta agendo con determinazione ma su cui il Pd è assente e senza una identità chiara: giustizia sociale, transizione ecologica e tutela ambientale su tutti". Quindi il riferimento esplicito alle alleanze: "Attendiamo la neo segretaria Schlein per capire se il nuovo corso Pd sia più vicino al M5S o agli eredi di Berlusconi, ossia il duo Renzi-Calenda".

Intanto esulta il comitato provinciale di Modena pro Schlein (coordinato da Stefania Gasparini, Mariella Lioia, Andrea Bosi): "Quello di ieri è stata un risultato straordinario di politica e partecipazione, che premia il lavoro di una grande comunità, per questo vanno ringraziati i volontari e le volontarie che hanno tenuto aperti i seggi e che indica una direzione chiara".

Ora, proseguono, "bisogna seguitare a dare gambe alla prospettiva politica che il popolo del Pd ha scelto. Quella di Elly Schlein è una vittoria che segna un orizzonte chiaro: lotta alle disuguaglianze, al lavoro povero. Centralità allo sviluppo sostenibile e ai diritti sociali e civili. Elly ha raccolto un consenso trasversale con credibilità fiducia e speranza, sapendo riavvicinare quelle persone che negli anni si erano allontanate dal Partito democratico".

g.a.