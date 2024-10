E il Pd pensa a un docente universitario

Sarà con ogni probabilità, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, un docente universitario l’ottavo candidato del Partito democratico alle elezioni Regionali. Il nome sarà ufficializzato nel corso della Direzione di domani sera, preceduta dalla segreteria provinciale. Le sedute saranno entrambe presiedute dal segretario provinciale del Partito democratico Stefano Vaccari (nella foto).

La scelta dell’ambito universitario rimanda all’indicazione da parte del Partito democratico regionale di proporre agli elettori anche una figura ’civica’, esterna al perimetro del partito. L’obiettivo è allargare il bacino elettorale di riferimento naturalmente, ma anche contrastare l’astensionismo che solitamente nelle elezioni regionali è particolarmente alto.

La scelta arriva dopo una serie di tentativi andati a vuoto: non è facile individuare personalità esterne al partito sapendo che l’elezione non è garantita, anzi. Chi entra in lista dovrà vedersela con big come Gian Carlo Muzzarelli, Luca Sabattini, Maria Costi in grado di spostare migliaia di voti.

Nel frattempo i candidati ufficiosi scalpitano, in attesa del completamento del quadro con l’individuazione dell’ottavo nome la campagna elettorale Dem è di fatto partita. Per stare alle iniziative più recenti, ieri per esempio era prevista l’inaugurazione della Festa dell’Unità al teatro Ariston a San Marino di Carpi con Stefania Gasparini e Luca Sabattini presentati sulla locandina come candidati per il Consiglio regionale. Ludovica Carla Ferrari non si qualifica formalmente ancora come candidata, ma per oggi ha dato appuntamento alla ’Fabbrica del programma’ a Bologna, il percorso partecipativo coordinato da Vincenzo Colla a sostegno di Michele de Pascale.

g.a.