E’ il weekend della mela campanina

Domani e domenica 12 ottobre torna a San Possidonio la "Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano", manifestazione enogastronomica che da oltre vent’anni celebra due eccellenze agroalimentari del territorio. La "Mela Campanina", infatti, antica varietà storicamente coltivata nella Bassa Modenese, può fregiarsi del marchio di tutela "Mela Campanina di Modena" riconosciuto dalla Camera di Commercio di Modena. Organizzata dal Comune di San Possidonio, in collaborazione con l’associazione Focus-on, Consulta del volontariato, associazioni locali, aziende agricole e commercianti del territorio, la festa propone un programma di appuntamenti per tutte le età.

Si comincia domani alle 21.00 in Sala consiliare con la conferenza "Experience - un viaggio tra tradizioni e creatività" a cura di Carlo Mantovani, attore, autore e giornalista dendrogastronomico, inviato nel "Buon Gusto". Ma il cuore della manifestazione sarà domenica 12 ottobre in Piazza Andreoli, con una intera giornata animata da iniziative rivolte a famiglie, bambini e appassionati del buon cibo: laboratori creativi per bambini; mercato dei produttori locali, con la partecipazione delle aziende agricole Dotti e Bonomi, del Caseificio La Cappelletta e delle associazioni dei commercianti di San Possidonio; esposizione di artigianato artistico e bancarelle degli hobbisti e punti ristoro con piatti tipici e specialità del territorio.

Alle 15.30, spazio al divertimento con il "Mo pensa te Live Show" di Andrea Barbi. Il programma si concluderà alle 17.00 con la consueta Caccia agli gnomi a cura della Biblioteca, del CIS e di Focus-on. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre la distribuzione gratuita di alberi e arbusti autoctoni, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna con il progetto "Mettiamo radici al futuro".

Alberto Greco