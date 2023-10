E’ il weekend più dolce dell’anno. Torna ’Cioccolato in piazza’

Il weekend più dolce dell’anno sta per tornare: da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, sul rialzato di piazza Martiri, a Carpi, sarà di nuovo Cioccolato in Piazza, la manifestazione organizzata da SGP Eventi di Paolo Storchi, che organizza anche Carpinfiore, da anni manifestazione di grande successo e patrocinata da Confesercenti Modena e Comune di Carpi. Giunto alla quattordicesima edizione, l’appuntamento è ormai considerato un must per tutti i golosi e gli appassionati del genere. Già lo scorso anno il centro storico di Carpi si è riempito di giovani con grande felicità dei commercianti ed esercizi pubblici che stanno attendendo anche questa edizione. Nel cuore di Carpi si triveranno, con un numero raddoppiato, oltre 50 tra artigiani e maestri cioccolatieri sempre attenti alle materie prime di alta qualità dei prodotti, dalle famose praline alle tradizionali tavolette, dai cremini ai maccarons e ancora, tartufi, confetti e specialità regionali. Novità di quest’anno il cioccolato di Modica, le cui peculiarità stanno nel tipo di lavorazione che ricorda i primi cioccolati di tradizione ispanica, giunti in Sicilia per via del dominio spagnolo. Una tradizione che si è poi persa dappertutto, tranne che nella cittadina siciliana. Viene lavorato a freddo, a una temperatura inferiore a 42 °C, in modo che lo zucchero non si sciolga, e senza burro di cacao aggiunto. Possiamo dire che è un "cioccolato primordiale".

Inoltre in contemporanea, nei giardini pubblic, ci sarà Ultra Market con oltre 50 espositori, tra creativi e arte, motivo in più venire in centro storico.