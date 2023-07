E’ in carcere il killer della stazione: preso dopo 45 giorni di latitanza

Non ha retto alla pressione e dopo 45 giorni di latitanza e una fuga a Marsiglia, venerdì sera è stato arrestato. Hadi Trabelsi, 22enne tunisino, era ricercato per aver ucciso a coltellate il connazionale 18enne Mohamed Alì Thabet, nella notte fra il 30 e il 31 maggio scorso sul binario 1 della vecchia stazione di piazzale Marconi, a Reggio. Le ricerche avevano inizialmente interessato anche la zona di Sassuolo, frequentata dal presunto killer, dove anche vissuto.

"E’ venuto a Reggio due mesi e mezzo fa perché a Sassuolo aveva combinato dei guai. Rubava biciclette ogni giorno e anche nei supermercati. Poi rivendeva tutto e coi soldi comprava il crack di cui è dipendente", spiega chi lo conosceva.

Stando alle testimonianze il 18enne, anche lui un senzatetto, è stato ammazzato per aver negato al 22enne un prestito di 20 euro per farsi una dose di crack. La vittima era arrivata in Italia su un barcone, come minorenne non accompagnato, ed era stata preso in carico dai Servizi sociali nei progetti di accoglienza. Poi, una volta raggiunta la maggiore età, da quei progetti era uscito diventando improvvisamente un clandestino, costretto a dormire in stazione e a vivere di espedienti. Proprio in stazione ha trovato la morte.

L’arresto di Hadi Trabelsi è stato eseguito dai carabinieri e dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Reggio.

Gli investigatori e il pm Giulia Galfano, nei 45 giorni trascorsi dal delitto, non hanno dato tregua al fuggitivo che – come ricostruito nelle indagini – dopo aver consumato l’omicidio si era disfatto degli indumenti intrisi di sangue e aveva preso un treno in direzione Marsiglia. Tracce erano state cercate a Sassuolo, ipotizzando che fosse tornato qui per nascondersi, poi gli inquirenti hanno seguito la pista estera. Gli investigatori italiani e francesi da giorni stavano stringendo il cerchio sul ricercato e il 22enne tunisino, probabilmente sentendosi braccato, ha deciso di fare rientro in Italia. Venerdì sera verso le 20.40 è stato bloccato e tratto in arresto proprio in piazzale Marconi, nello stesso luogo in cui era avvenuto l’omicidio. Trabelsi ora si trova nel carcere di Reggio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.