È iniziata la stagione sugli sci. Piste aperte e weekend di sole: "Finalmente è tornato l’inverno"

La stagione invernale sul Cimone è iniziata ieri in modo soddisfacente, accompagnata da un’abbondante nevicata, preludio a due belle giornate di bel tempo, temperature rigide di notte, a iniziare da oggi, con 40 centimetri di neve sulle piste, fra fresca e prodotta. Era tanta la voglia di inforcare gli sci che l’afflusso è stato definito buono nonostante la giornata di maltempo. Sono salite intere famiglie, tanti ragazzini anche con gli snowboard, principianti che hanno potuto godere di lezioni dai maestri di sci. E’ un Cimone sempre più dedicato alle famiglie grazie anche ai baby park del Cimoncino, del Lago della Ninfa e delle Polle. Oggi sono in funzione la seggiovia triposto Faggio Bianco che serve la pista Blu campo scuola Betulla a Passo del Lupo, al Lago della Ninfa sono attivi il tappeto Campo Scuola, la pista adiacente e la seggiovia, mentre alle Polle di Riolunato sono aperti il tappeto di risalita coperto Pollicino, una pista di 1 km e 800 metri servita dalla seggiovia a sei posti Polle – Valcava. "Era dal 2017 che non aprivamo per l’8 dicembre – commenta Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone –, significa che è ritornato l’inverno con temperature basse e precipitazioni nevose. L’apertura è andata bene. Le scuole sci sono attive, come del resto i rifugi in quota. Quest’anno abbiamo realizzato un importante impianto che collega il Cimoncino al Lago della Ninfa, sulla pista numero 8, la Cimoncino – Lago della Ninfa. Grazie alla collaborazione dei comuni, per il prossimo anno riusciremo a intervenire sul secondo tronco del Cimoncino, che permetterà di arrivare a 2 mila metri di quota. È necessario costruire anche nuovi rifugi per offrire sempre più servizi". Il Consorzio Cimone investe nella stazione sciistica dopo le ultime cinque annate interessate prima dal Covid poi la scarsità di neve, accadimenti che "potevano abbattere sia il morale sia le finanze dell’ente gestore gli impianti – dice Magnani –. Abbiamo investito – prosegue – oltre 4 milioni per il nuovo impianto di produzione neve che sta dando i suoi frutti, oltre a 1 milione e mezzo per l’acquisto di tre ‘gatti’ nuovi, cosa che permetterà risparmi energetici e di spingere ancora di più sul green, sul trasmettere, tramite nostre comunicazioni e per mezzo dei 150 maestri di sci, i valori della montagna e su come frequentarla nel rispetto dell’ambiente. Con i nuovi battipista, per mezzo dei computer di cui sono dotati, è la prima volta che siamo in grado di conoscere esattamente le condizioni neve senza bisogno di fare misurazioni manuali".

Magnani sottolinea che tutto ciò non sarebbe stato possibile al Consorzio senza l’aiuto della Regione Emilia Romagna, in particolare dell’assessore al Turismo Andrea Corsini. Ringrazia anche il Governo "che, in un momento di crisi dovuta alla mancanza di neve è stato particolarmente vicino agli Appennini con i decreti relativi ai bandi per investimenti. Ricordiamoci sempre che l’indotto prodotto dal Cimone con lo sci si moltiplica in modo positivo per 5 volte sulla filiera turistica".