E’ la notte delle edicole

Per dare un futuro alle edicole, il sindacato edicolanti Sinagi (affiliato alla Cgil) promuove per stasera ’La Notte delle Edicole’, un momento di incontro e dibattitto con amministratori pubblici, editori, distributori locali e tutti i cittadini invitati sul ruolo fondamentale delle edicole sul territorio come presidio informativo e sociale.

In provincia di Modena l’iniziativa si tiene dalle 19.30 alle 22.30 davanti a due edicole che rimarranno aperte per l’occasione:

l’edicola di largo San Giorgio, adiacente a Piazza Roma, a Modena e l’edicola di piazza Martiri (angolo con Corso Alberto Pio) a Carpi.