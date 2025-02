E’ l’amore il vero ’Oro Puro’ per tutti noi

Mi hanno (scherzosamente) accusato si essere troppo benevolo nelle le mie recensioni. Premesso che le mie, più che recensioni, sono inviti alla lettura di libri che mi sono piaciuti (e, in generale inviti alla lettura), ci sta che ogni tanto esprima qualche critica. Soprattutto per romanzi che mi hanno deluso in confronto alle aspettative. Quindi, con rammarico, devo ammettere la mia delusione per l’ultimo romanzo di Fabio Genovesi ’Oro puro’ uscito con Mondadori (pagine 437). Con rammarico perché i suoi libri precedenti come ’Chi manda le onde’ o ’Esche vive’ mi sono piaciuti. ’Oro puro’ racconta il viaggio delle tre caravelle comandate da Cristoforo Colombo verso la scoperta del Nuovo Mondo nel famoso anno del Signore 1492. E lo fa attraverso lo sguardo di un giovane mozzo, orfano di madre, finito lì per caso in fuga dal dolore per trovare identità, riscatto, amore. È infatti l’amore il vero ’oro puro’ del titolo e non quello materiale che istiga i conquistatori, ciechi di avarizia e di ingordigia a saccheggiare le nuove terre senza pietà per gli indigeni, per la loro cultura e le loro tradizioni e per la fulgida vegetazione che li circonda. Genovesi ha impiegato più di dieci anni di studi per scrivere il romanzo, e si vede. La descrizione dell’ambiente, degli usi e dei costumi è impeccabile.

Quindi chi è interessato alla solida base storica, alla ricostruzione di un’epoca e dei suoi interpreti, è servito. Ma dove l’autore cade è nella serie sfibrante di frasi ampollose per descrivere lo stato d’animo del protagonista e il suo innamoramento per una giovane indigena. Senza contare le volte in cui ribadisce la nostalgia per la mamma (alcune decine). In sintesi, essendo un’avventura che si svolge negli oceani, si potrebbe definire un naufragio nel mare dell’enfasi.

Claudio Gavioli