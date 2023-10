E L’Ausl spiazzata corre ai ripari: "Zona inserita nel bando straordinario"

La cessazione improvvisa del medico di base in via Vignolese è sul tavolo dei vertici sanitari modenesi a quanto pare colti anche loro di sorpresa dalla vicenda. L’Ausl ha inserito ora una nuova zona carente nel bando straordinario della Regione previsto per fine ottobre. Nel frattempo, fa sapere l’azienda sanitaria, "sul territorio della città di Modena, ci sono diversi medici in zone limitrofe che hanno la possibilità di accogliere pazienti, per una capienza complessiva di quasi 1500 posti".

Dopo l’sms di venerdì mattina – nel quale si comunicava la fine dell’incarico da parte del medico – sono giunte diverse sollecitazioni. Interpellati in proposito dall’Ausl riferiscono che "la dottoressa neo-convenzionata, entrata in servizio lo scorso giugno, ha comunicato nei giorni scorsi la decisione di dimettersi per intraprendere un altro percorso professionale. L’Ausl di Modena si è immediatamente attivata per comunicare via sms, lettera cartacea e fascicolo elettronico ai suoi circa mille assistiti la cessazione della professionista a partire dal prossimo 1 novembre". Al contempo, "l’azienda sanitaria ha inserito una nuova zona carente nel bando straordinario della Regione Emilia-Romagna previsto per fine ottobre. Attualmente gli altri quattro medici di medicina generale attivi presso l’ambulatorio hanno raggiunto il numero massimo di assistiti consentiti e non è possibile per loro, quindi, prendere in carico i pazienti della dottoressa Grandi".

In attesa "che vengano espletate tutte le procedure per l’assegnazione della zona carente, però, i pazienti non resteranno privi di assistenza medica. Sul territorio della città di Modena, infatti, ci sono diversi medici in zone limitrofe che hanno la possibilità di accogliere pazienti, per una capienza complessiva di quasi 1500 posti".

I canali tramite cui è possibile scegliere il nuovo medico di medicina generale sono fascicolo elettronico online, telefonando al Punto unico prenotazione e assistenza di base o compilando l’apposito modulo (disponibile alla pagina www.ausl.mo.itcambiomedico) da consegnare in Farmacia o inviare via mail all’indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta dagli assistiti.

g.a.