"È malato. Dategli i domiciliari "

"Il suo stato di salute è precario; necessita di costanti cure mediche e di essere medicato più volte, non può stare in carcere. Viste le sue condizioni sicuramente non sussiste il pericolo di fuga". Con queste motivazioni l’avvocato Alessandra Magnani ha chiesto la modifica della misura cautelare, con la sostituzione degli arresti domiciliari in comunità per il 17enne tunisino finito in manette con l’accusa di rapina. Parliamo del minore non accompagnato che, dopo aver rapinato un altro straniero, un mese fa, con la complicità di un coetaneo a sua volta minore non accompagnato, è stato poco dopo accoltellato da un terzo 17enne tunisino a seguito di una lite. Il ragazzino, una volta fuori pericolo è stato arrestato dagli agenti della mobile, che si sono occupati delle indagini, grazie alle quali sono stati subito individuati i responsabili e trasferito nel carcere minorile di Torino. Il suo legale fa però sapere come il giovane risulti essere stato in terapia intensiva e subintensiva sino alla data della dimissione, ovvero il 21 dicembre e come fino a poco prima fosse tracheotomizzato e con ferite multiple al torace e al capo. Ieri il minore è stato sottoposto ad interrogatorio durante il quale, sempre secondo il legale presentava difficoltà respiratorie. "Necessita di costanti cure mediche – spiega l’avvocato – la sua situazione clinica non è compatibile con il regime carcerario e non risulta essere in pericolo di fuga".

Una comunità ha dato la propria disponibilità ad ospitare il ragazzino. Nel presentare istanza, il legale afferma poi che le motivazioni che hanno portato alla misura della detenzione in carcere appaiono "immotivate, infondate e in palese violazione di legge relativamente alle condizioni di salute del ragazzo".

v.r.