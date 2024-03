E Mezzetti stringe la mano all’avversario: "In bocca al lupo"

"Arriva Mezzetti, arriva Mezzetti...". La folla davanti alla neoinaugurata sede del comitato elettorale del centrodestra si apre e osserva il candidato del centrosinistra che va a stringere la mano dell’avversario Luca Negrini: "in bocca al lupo, che sia una campagna elettorale corretta, leale, ricca di contenuti". Dal centrodestra apprezzano il gesto: "Facciamo un applauso a Mezzetti", esorta Negrini. La piazza risponde e tributa l’omaggio al ’nemico’. "Il confronto politico sia sempre così, all’insegna dell fair play", agingerà Negrini.

Anche Mezzetti spiega il gesto: "Mi auguro che sia una campagna elettorale leale e concreta. Nessun modenese sente il bisogno di slogan vuoti, promesse elettorali irrealizzabili o insulti tra di noi. Lavoriamo insieme per il bene di Modena e dei suoi cittadini".

Intanto il candidato del centrosinistra ha incontrato Confesercenti. Rilancio del commercio di prossimità, ruolo delle Associazioni imprenditoriali, sicurezza, sanità, nuovo Pug, turismo, cultura, gestione rifiuti, i temi al centro dell’incontro: "Ci sono state date rassicurazioni da Mezzetti – riferisce Mauro Rossi, presidente provinciale Confesercenti Modena – che, se eletto sindaco, terrà un filo diretto con le associazioni di categoria, rimarcando come proprio la partecipazione sia tra gli elementi cardine del suo programma. Prioritaria per la nostra associazione rimane l’attenzione alle problematiche della micro e piccola impresa, in particolare del settore terziario".

g.a.