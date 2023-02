E’ morta l’artista Andreina Bertelli, oggi l’addio

È scomparsa Andreina Bertelli, artista formiginese. Il sindaco Maria Costi esprime parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia, per una figura di rilievo nel panorama artistico italiano. Commovente fu, nel 2016, l’incontro pubblico presso l’auditorium Spira Mirabilis con l’amica Dacia Maraini. Nel 2007 partecipò alla mostra ’Binomi’, allestita all’interno del castello.

Il funerale civile si terrà oggi alle 15, in piazza Calcagnini. Andreina Bertelli è nata a Legnano (Milano) nel 1933, dal 1986 viveva a Formigine. Il suo primo quadro è del 1945; da allora firma i suoi lavori con il cognome della madre. Molteplici le esperienze lavorative e formative: in fabbrica tessile a 14 anni, disegnatrice di stoffe, studentessa-lavoratrice pendolare tra Legnano e Milano, nell’immediato dopoguerra (nel 1950) frequenta la Scuola di nudo al Liceo Artistico di Brera. Nel 1954 sposa il pittore Italo Zoda e si trasferisce in Sicilia. Nel 1965 è a Roma, dove resta 21 anni e ha contatti con il gruppo femminista di Dacia Maraini, Edith Bruck e Adele Cambria. Nel 1997 il Comune di Formigine allestisce per lei una personale al castello della città. Vanta numerose personali in provincia di Modena e in tutta Italia.