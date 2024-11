E’ morto a 81 anni il professor Enio Superbi. Insegnante, per anni impegnato in politica

Vivo cordoglio nel mondo politico e della scuola per la scomparsa del professor Enio Superbi che si è spento ieri a 81 anni. Laureato in Pedagogia con una tesi su Cesare Marverti e il socialismo modenese (che pochi anni fa è stata pubblicata da Artestampa), Superbi è stato a lungo docente di materie letterarie ai licei di Carpi e di Finale e ha coltivato una passione politica che lo ha accompagnato sempre, nel segno dei valori socialisti e democratici. Consigliere comunale a Finale dal 1964 al 1993, è stato anche assessore, e negli anni ‘70 eletto in consiglio provinciale. Ha rivestito ruoli di dirigenza in vari consorzi e associazioni, è stato rappresentante della Uil. Lascia la moglie, i figli, i nipoti: l’ ultimo saluto g sabato alle 11.45 a Finale presso la sua abitazione di piazza IV Novembre 11, affacciata sul monumento a Garibaldi.

