E’ morto il dottor Cristani. Medico ai tempi della Daytona

Era un medico amato da tutti, in modo particolare dai giocatori che negli anni aveva curato come medico sociale dell’allora Daytona, poi diventata Pallavolo Modena. É mancato ieri, dopo una malattia che se lo é portato via troppo presto, il dottor Alessandro Cristani, membro storico dello staff che a cavallo degli anni Novanta e Duemila ha contribuito al periodo di maggiori successi di tutta la storia modenese sottorete. Gastroenterologo di stanza al Policlinico di Modena fin dai primi anni Settanta, Veneto di nascita ma modenese di adozione per gran parte della sua vita professionale e privata, Cristani era entrato in contatto col mondo del volley grazie al dottor Ennio Gallo, primario di radiologia e figura leggendaria del team geminiano, e anche al fatto che il figlio, Giulio, giocava e ha giocato per tutto il percorso delle giovanili nell’allora Daytona, appunto. Tra risate e tante aneddoti la sua professionalità é stata determinante in tante occasioni, dal gomito di Luca Cantagalli a un’epatite di Bas Van de Goor. Tutti giocatori che col dottor Cristani avevano passato momenti di cura o di convalescenza, certo, ma anche tantissime vittorie. Fu anche uno dei primi medici a Modena a specializzarsi del tutto in medicina sportiva. Le camere ardenti al Policlinico saranno aperte da martedì, domani, alle ore 10, mentre non si svolgerà un funerale ma la famiglia provvederà in forma privata alla cremazione della salma.

Alessandro Trebbi