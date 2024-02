È morto il professor Andrea Giglioli

Lutto all’istituto Cattaneo-Deledda di Modena per la scomparsa di Andrea Giglioli, docente di Italiano e Storia deceduto improvvisamente all’età di 48 anni nella notte tra venerdì e sabato. Giglioli era un professore speciale, stimato dai colleghi e amatissimo dagli studenti, con i quali riusciva a instaurare un rapporto unico. "Andrea era sempre disponibile, generoso e aperto – ricorda Milena Ronzoni, vicepreside del Cattaneo-Deledda – si occupava dei progetti di teatro e suonava chitarra e tastiera nella band dei docenti dell’istituto. Spesso, inoltre, scriveva canzoni rivolte agli studenti, nelle quali riassumeva contenuti di storia e letteratura per facilitare l’apprendimento dei ragazzi". "Oggi non piangiamo soltanto la scomparsa di un bravo insegnante – prosegue la vicepreside – ma di un amico straordinario. In un percorso complesso come l’indirizzo commerciale, Andrea riusciva a creare un legame speciale con tutti gli allievi, era sempre disposto ad ascoltarli, capirli e accompagnarli nel loro cammino umano, oltre che nell’apprendimento scolastico". Toccante il ricordo dei docenti dell’istituto, che hanno scritto una poesia in memoria di Giglioli, attualmente pubblicata sul sito della scuola.

Tra i versi "Caro Andrea, ci hai lasciato un bagaglio di sogni... è sceso il vuoto dentro noi e fuori di noi...increduli vaghiamo alla ricerca di tracce della tua presenza, di ricordi a cui aggrapparci, per averti ancora con noi".

Jacopo Gozzi