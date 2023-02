E’ morto Ilario Bacchelli Fu tra i pionieri della maglieria

Carpi piange la morte di uno dei pionieri della maglieria di Carpi: martedì mattina è venuto a mancare Ilario Bacchelli, 90 anni. Un vero e proprio pilastro del mondo manifatturiero: nel 1960 ha fondato lo storico maglificio ‘Elio’, il nome del primogenito, come era di moda al tempo. Dopo la prima sede a Cibeno, la ditta si è spostata in via Toscana, nel quartiere industriale di Quartirolo: qui ogni giorno Ilario ha lavorato, mettendo cuore e competenza, fino a quando ha decido di chiudere, nel 2000. I tanti amici ricordano il suo carattere "gioioso, allegro, sempre disponibile a fare due chiacchiere". Un uomo stimato e molto generoso: ha aiutato tante persone nel mondo del lavoro. Oltre alla famiglia e alla sua ditta, la sua passione era la bicicletta: dopo la pensione lo si vedeva spesso in giro per la piazza in sella alla sua due ruote. "Una passione che viene da lontano – racconta il figlio, avvocato Elio Bacchelli -. Prima di aprire il maglificio ed intraprendere la sua carriera imprenditoriale, infatti, papà faceva il meccanico proprio per le biciclette". IL funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa di Quartirolo, con partenza da Terracielo Funeral Home di via Lenin. Ilario lascia la moglie, i tre figli e i nipotini.

Maria Silvia Cabri