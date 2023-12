E’ morto lo storico ristoratore. Renato Cavalletti

Carpi ha perso una delle sue colonne storiche del mondo della ristorazione. Una malattia purtroppo si è portato via ieri Renato Cavalletti, capostipite di una famiglia di ristoratori molto noti in città. Renato e la moglie

sono stati l’anima della trattoria ‘I Cacciatori’, a Cortile, prima che subentrasse il figlio Moreno; nel frattempo i coniugi hanno aperto il ristorante ‘Il Carducci’ che prende il nome dell’omonima via, vero e proprio punto di riferimento della cucina tradizionale emiliana per i carpigiani e non solo. Dopo Moreno (titolare anche del bar ‘La Tazza d’Oro’) anche la sorella Susi e le nipoti sono entrate nell’impresa di famiglia, portando avanti con orgoglio quello che papà Renato aveva iniziato.

m. s. c.