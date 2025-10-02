E’ nata la Camera Civile, Nadalini presidente

E’ nata a Modena la prima Camera Civile. Ieri mattina, infatti, in tribunale è stata costituita da un folto numero di avvocati un’ associazione senza fini di lucro, apartitica e apolitica, tra avvocati che esercitano la libera professione nell’ambito del diritto civile e commerciale, per promuovere e favorire la funzione sociale e costituzionale dell’avvocatura. La Camera modenese si aggiunge alle 98 già presenti sul territorio nazionale e rappresenta una nuova voce che si affianca a quella di altre Associazioni Forensi, all’Ordine e alle altre Istituzioni della giustizia.

La mission? In primo luogo il supporto ai giovani che si affacciano responsabilmente alla professione forense. A spiegarlo è il neo presidente Angelo Nadalini: "La camera ha un obiettivo scientifico: l’approfondimento dei temi che recano le novità legislative della nostra professione ma anche compiti di carattere istituzionale: affianca il consiglio dell’ordine degli avvocati nel rapporto con i magistrati. Inoltre – ha affermato – ci poniamo l’obiettivo di valorizzare la professione degli avvocati civilisti nell’ottica della miglior crescita dei nostri giovani. Il nostro obiettivo principale sarà quello: creare formazione ed essere avvocati, non fare gli avvocati che è una cosa diversa".

Natalini ha fatto presente come quello di ieri, la costituzione della camera civile rappresenti un passo importante: "Fino ad oggi il foro modenese aveva solo costituita la camera penale; mentre oggi c’è anche la rappresentanza di tutti gli avvocati civili".