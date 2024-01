È possibile la domanda online

A partire da ieri i cittadini interessati a fare richiesta di riscatto Peep o Edilizia convenzionata potranno presentare la domanda online sul sito del Comune. Fino al 31 marzo rimarrà possibile fare domanda anche con le precedenti modalità (via email o di persona), mentre da aprile quella online sarà l’unico canale previsto.

La nuova modalità di richiesta online, accessibile dal sito del Comune (www.comune.modena.it) nella sezione del servizio ’Patrimonio comunale’ alla pagina ’Aree Peep e convenzionate’, è stata implementata nell’ambito del programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Al form si accede con Spid, Cie o Cns e la richiesta può essere compilata anche da un delegato. La presentazione della domanda in questa modalità permette al cittadino proprietario di assolvere all’obbligo della marca da bollo in modo virtuale attraverso pagamento con Pago PA e di avere il riscontro immediato dell’avvenuta ricezione dell’istanza. Per chi non ha la dotazione informatica adeguata, presso l’Urp sono a disposizione alcune postazioni da cui i cittadini possono compilare la richiesta.