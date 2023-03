E’ record sulle piste "Arrivati sciatori da Lombardia e Veneto"

Un sabato da record ieri sulle piste innevate dell’Appennino modenese, che da anni non vedeva un simile afflusso di sciatori provenienti non solo da Emilia-Toscana-Marche ma anche da Lombardia e Veneto. Spiega Luciano Magnani presidente del Consorzio del Cimone: "Abbiamo la combinazione perfetta di vari fattori, da quello meteorologico con sole e neve, dai 100 ai 130 centimetri di neve alla politica di prezzi che sta attirando sciatori anche dalle zone alpine, non così ben innevate e con ski-pass più costosi. Infatti - prosegue Magnani - alle nostre biglietterie sono giunti sciatori del nord-Italia che hanno detto di preferirci per abbondanza di neve e prezzi competitivi. Ci ripaga la scelta d’aver evitato rincari nonostante gli aumenti dei costi di gestione". Diverse migliaia gli sciatori ieri al Lago Ninfa e Passo Lupo, Cimoncino e Polle, con replica oggi e prolungamento stagione sino a Pasqua. Soddisfattissimi anche gli operatori delle Piane di Mocogno, Piandelagotti e S.Annapelago.

g.p.