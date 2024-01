E Richetti bacchetta il Pd: "Grave astensione su Kiev"

"Non si può fare opposizione strizzando l’occhi ai grillini". La valutazione sul social X è di Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio a proposito della dichiarazione di voto sugli equipaggiamenti militari all’Ucraina. "Il voto del Partito democratico di astensione su sostegno all’Ucraina è un fatto grave. Non si può fare opposizione mettendo prima la necessità di strizzare l’occhio ai grillini piuttosto che un sacrosanto voto di merito a difesa delle resistenza e della libertà del popolo ucraino". Una critica che peraltro Elly Schlein respinge.

"Quello che questo Parlamento oggi difende – ha detto Richetti nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni all’Ucraina – non è solo il popolo ucraino, ma anche quello italiano. In questi giorni, infatti, stiamo assistendo a un massiccio attacco culturale da parte della propaganda russa in tutto il nostro territorio nazionale. Come è accaduto nella mia Modena, dove si voleva tenere un convegno sulla ‘ripresa di Mariupol’, città aggredita e violentata. Smettere di sostenere gli ucraini vorrebbe dire il rischio di annientamento per quel popolo. In questo conflitto, del resto, è in gioco non solo la democrazia ucraina, ma quella di tutta Europa".

A proposito della sala civica revocata di via Viterbo, l’associazione culturale Russia Emilia Romagna, organizzatrice dell’evento su Mariupol, ha fatto presente che "la decisione del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli non solo rappresenta un’aperta violazione del regolamento comunale, ma costituisce un attacco ai principi sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e più precisamente all’articolo 21: ’Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione’.

La "nostra associazione, lungi dall’essere incompatibile con l’articolo 3 dello Statuto comunale "che si pone come obiettivo la promozione della piena affermazione dei valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace", organizza con cadenza mensile ed annuale, iniziative volte a salvaguardare la memoria dei Partigiani sovietici (inclusi i nostri fratelli ucraini) caduti nella Resistenza italiana".