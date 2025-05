"E’ sbagliato finanziare la ciclabile con il fotovoltaico"

"Siamo sicuri che l’impianto fotovoltaico sul fondo della cava per finanziare la ciclabile sarà un affare?". A chiederselo con mal celato sarcasmo è la consigliera di opposizione Sabina Piccinini, che in una nota scrive tra l’altro: "La ciclabile per Castelfranco avrebbe dovuto essere realizzata nel 2005 a spese dei cavatori di cava Solimei, per un costo di circa 80mila euro. Dopo essersi dimenticati della ciclabile e degli obblighi dei cavatori per almeno vent’anni, oggi i nostri amministratori scoprono l’aumento dei costi e che l’opera potrebbe arrivare a costare più di 200 mila euro, così hanno dovuto inventarsi la genialata dell’impianto fotovoltaico sul fondo di cava. Da quando, nel 2019, sono terminati gli scavi, il recupero vegetazionale di cava Solimei con alberi e cespugli non è mai stato completato, ma questo non è un problema; anzi, nell’ultimo consiglio si è trasformato in un’opportunità per i cavatori. Col voto favorevole del centrosinistra e di Rinascita, la ditta "Cilsea" potrà infatti completare il recupero del fondo cava con un impianto fotovoltaico piuttosto che alberi e cespugli, versando al Comune circa 50 mila euro. Oggi il fondo di cava Solimei è allagato e nell’area è presente una falda superficiale a –6 metri dal piano di campagna. L’impianto fotovoltaico verrà collocato a -5 metri. Siamo proprio certi che l’impianto fotovoltaico sarà più redditizio di alberi e cespugli?".

m. ped.