'E' Scamàdul' ottiene 70mila euro a Sestola: progetto di riorganizzazione Musei della Rocca

La minoranza consiliare del Comune di Sestola si congratula con l’associazione culturale E’ Scamàdul si è aggiudicata un finanziamento di oltre 70mila euro per un ottimo progetto di riorganizzazione e modernizzazione dei Musei della Rocca di Sestola che gestisce ormai dagli anni Novanta. Nel contempo invita l’amministrazione comunale a ringraziare ’E’ Scamàdul’ per questo importante obbiettivo raggiunto – spiega il consigliere di minoranza Gionata Magnani del gruppo ’Il Bel Paese’, nonché presidente emerito dell’Associazione Culturale Elena Pagliai. "Le competenze – aggiunge - oggi più che mai sono alla base di qualsiasi progetto politico o culturale che sia: sarebbe fondamentale che un’Amministrazione comunale sapesse valorizzare e sostenere il più possibile le persone competenti e attive del proprio paese. Purtroppo non accade sempre così. Impari questa Amministrazione da chi, a differenza sua, ha saputo cogliere l’importante occasione dei finanziamenti del Pnrr presentando progetti inerenti e di spessore". Gionata Magnani aggiunge che "finalmente un progetto di spessore e ben fatto riesce a portare a casa il finanziamento. Non è un caso che sia proprio E’ Scamàdul che godrà di questi fondi. L’Associazione culturale da alcuni anni, sta cercando di innovarsi e rimanere al passo con i tempi".

w. b.