È scontro sui volontari della Protezione Civile

La sindaca di Soliera, Caterina Bagni, e l’amministrazione comunale esprimono solidarietà e gratitudine al gruppo locale di Protezione civile, condannando le dichiarazioni del consigliere leghista Paolo Vincenzi, che in una chat avrebbe definito i volontari "troppo impegnati a prendere pacche sulle spalle per le loro passeggiate sugli argini".

"Leggere commenti irrispettosi, da parte di un consigliere comunale, che sminuiscono l’operato dei volontari di Protezione Civile - afferma l’amministrazione - offende non soltanto l’organizzazione e gli stessi volontari, ma l’intera comunità solierese. Le considerazioni scomposte del consigliere Vincenzi, che scherniscono un’organizzazione apolitica a cui diverse persone (di ogni idea e parte politica) partecipano, donando per il bene di tutti tempo ed energie, rappresentano un atteggiamento non consono al ruolo di un consigliere comunale che, al contrario, ha il dovere di rispettare le istituzioni e le organizzazioni che ne fanno parte, perché rappresentano tutti i cittadini".

Anche Federico Burani e Fabio Amadei, rispettivamente segretario e capogruppo in Consiglio comunale del Pd di Soliera, esprimono solidarietà alla Protezione civile, invocando "rispetto per i volontari, e stop ad attacchi strumentali". "Le parole usate nei confronti dei volontari, impegnati quotidianamente a tutela della sicurezza della nostra comunità, sono offensive e irrispettose – afferma Burani –. Definire il loro operato come semplici ‘passeggiate sugli argini’ significa ignorare il valore del loro servizio, il sacrificio che comporta e il fondamentale ruolo che svolgono, specialmente durante le situazioni di emergenza. Un consigliere comunale, sia esso di maggioranza o di opposizione, dovrebbe sempre ricordarsi la funzione del ruolo che ricopre".