E’ scontro sulla bandiera palestinese esposta al Sacrario

Il caso della bandiera palestinese esposta al Sacrario dei Caduti continua a far discutere. Il 26 di aprile, su segnalazione di Carlo Giovanardi, la Polizia locale aveva rimosso il vessillo anche perché "la Ghirlandina – dice l’ex ministro – confina con l’ex Ghetto Ebraico modenese e il piazzale è dedicato a Formiggini. Le bandiere palestinesi però sono riapparse sul Sacrario con addirittura una scritta che mi chiama in ballo personalmente ma questa volta la Polizia Municipale ha risposto negativamente alla mia richiesta di rimozione, cedendo alle pressioni pubbliche di Giovanni Iozzoli del Movimento pro Palestina.

Sono pronto ad ogni tipo di confronto pubblico ma ritengo scandalosa la strumentalizzazione a fini di parte del Sacrario della Resistenza, che il Comune di Modena è tenuto a curare, custodire e a fare manutenzione, dettando le regole di accesso". Che sia giusto "non consentire che in un luogo altamente simbolico chiunque possa permettersi di esporre liberamente la bandiera che più gli aggrada" lo pensa anche la Lega Modena. Che insiste: "E’ inaccettabile utilizzare il Sacrario della Ghirlandina per veicolare quelli che, al di là delle spiegazioni di facciata di chi lo ha fatto, sono messaggi unilaterali e divisivi". Rifondazione Comunista ha espresso invece il suo "profondo sdegno per la rimozione della bandiera palestinese dal Sacrario della Ghirlandina. E’ stato un atto di censura".