E’ scontro sulla questura. Il Pd: "Serve la fascia A". Fd’I: "Inviati più agenti"

Sul caso del giovane aggredito alla Madonnina, sono intervenuti diversi esponenti politici, prima di tutto preoccupati e solidali con la vittima e la sua famiglia, come Diego Lenzini e Stefano Manicardi del Pd: "Come Partito democratico esprimiamo solidarietà al giovane aggredito alla Madonnina e forte preoccupazione per episodi di questo tipo che non sono più casi isolati. Auspichiamo che le forze dell’ordine individuino l’aggressore quanto prima e facciano giustizia. Come emerso anche dall’indagine di Confcommercio – proseguono – la sicurezza a Modena è un problema reale e come nel resto d’Italia sta vivendo un sensibile peggioramento che deve essere arginato. Servono provvedimenti urgenti in materia di giustizia. Serve una giustizia efficace e pene certe per chi delinque. A Modena in particolare serve un potenziamento degli organici della questura e in generale delle forze dell’ordine e un sostanziale miglioramento della capacità operativa garantita da strumenti avanzati, maggiori risorse e potenziamento di diverse funzioni investigative e di contrasto alla criminalità; per arrivare a questo serve il passaggio della questura in fascia A. Al Comune spetta sostenere e collaborare con le forze dell’ordine a partire dall’implementazione della videosorveglianza e investendo per renderla ‘più intelligente’ con nuove tecnologie".

A proposito delle responsabilità di governo, è intervenuto anche il parlamentare nonché coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo: "La sicurezza è una priorità per i cittadini, per chi lavora e per il tessuto economico delle nostre città. Ma è bene specificare che, proprio su questo fronte, il governo Meloni è intervenuto e sta continuando a investire con determinazione anche a Modena. In questi mesi – prosegue Barcaiuolo – sono stati assegnati alla nostra provincia oltre cento nuovi agenti delle forze dell’ordine, tra poliziotti, carabinieri e militari per le pattuglie miste, a cui si aggiungono rinforzi nei vigili del fuoco, nella polizia giudiziaria e presto anche nei commissariati locali. Quanto alla richiesta di elevare la Questura di Modena in fascia A, è un’iniziativa che riteniamo certamente utile, ma occorre precisare con onestà che non comporta l’arrivo automatico di risorse sul territorio: significa principalmente un aumento degli stipendi per il questore e per pochissimi altri alti funzionari".

Sul caso è intervenuto anche Piergiulio Giacobazzi, Consigliere e Capogruppo Forza Italia e Coordinatore Provinciale di Modena: "Il livello di pericolo nelle nostre strade è ormai evidente, costante e in aumento, e non possiamo abituarci all’idea che chiunque, anche un ragazzo minorenne, possa essere assalito mentre semplicemente si sposta in bicicletta. Inoltre dobbiamo uscire dall’ipocrisia del negare come questi problemi siano direttamente collegati alla presenza sempre più massiccia di stranieri, irregolari o senza fissa dimora". Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena, critica: "Città sempre più alla mercé di stranieri delinquenti mentre l’Amministrazione nega l’emergenza: servono interventi immediati e un cambio di passo".