E scoppia l’effetto Superenalotto

La vincita di quattro milioni al Superenalotto a Carpi ottenuta con un investimento di cinque euro ha, come sempre succede in questi casi, moltiplicato i tentativi nelle varie ricevitorie da parte di cittadini a caccia di fortuna.

Il presidente di Fedeconsumatori Marzio Govoni fa presente a questo proposito che la quantità di giocate aumenta al crescere del disagio sociale e in presenza di vincite importanti, come è stata quella recente al Superenalotto. "Dobbiamo però ricordare che la probabilità di aggiudicarsi il montepremi è pari a una su 622 milioni, praticamente è 13 volte più probabile essere colpiti da un fulmine".

"Chi presenta questo rapporto – spiegano le associazioni che hanno presentato il dossier – non è proibizionista, non chiede di vietare il gioco d’azzardo e non lo ritiene l’impero del male. Allo stesso tempo, crediamo che chiunque abbia a cuore il Bene pubblico deve occuparsi di azzardo, di azzardopatia, degli effetti del gioco sui bilanci, non solo economici, personali, familiari e affettivi. Deve aspirare alla redazione di un bilancio sociale sugli effetti dell’azzardo, i cui costi ricadono su tutti, non solo sui giocatori. Deve chiedere che i dati e i numeri siano liberati da segretezze senza senso".