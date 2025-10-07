E’ sport estremo con la ‘Lago Santo Skyrace’

Sino a giovedì è possibile iscriversi alla gara podistica più suggestiva ed impegnativa del crinale Appenninico: la ‘Lago Santo Skyrace’ in assoluto la corsa trial di riferimento per tutti gli appassionati di sport estremo. La gara (organizzata da Mud & Snow asd)si disputerà sabato, con partenza da Sant’Annapelago su tre percorsi sul crinale appenninico ‘da correre, da camminare, da esplorare’. Alla gara parteciperanno noti atleti internazionali, con servizi sportivi Rai e Mediaset, con la promozione di famosi testimonial (lo scorso anno Alberto Tomba). Il programma di sabato prevede alle ore 6.30 l’apertura ufficio gara, consegna pettorali e pacco gara, il briefing pre-gara e alle ore 8.30 la partenza della Lago Santo Skyrace di 29 km, alle 9.30 la partenza Lago Santo Trail da 19 km, alle 9.45 la partenza Non Competitiva 12 km e della Mini Lago Santo per i più piccoli. Alle 13 le premiazioni Trail e alle 14.30 quelle Skyrace. Il percorso di 29 km, ‘affronta a fil di cielo la traversata di crinale del massiccio occidentale del Monte Giovo. Panorami mozzafiato e salite impegnative che rendono la corsa veramente unica’ Sul percorso le Cime di Romecchio (1784 m), la Cima dell’Omo (1860 m) e il Monte Giovo (1991 m) seconda vetta alto Appennino dopo il Cimone, con la discesa tecnica ‘direttissima’ dal Monte Giovo ai 1500 metri di quota del Lago Santo. Il Trial seguirà per 19 km il percorso sino a Cime Romecchio e dell’Omo. La non competitiva seguirà per 12 km il percorso ad anello del sempre più noto ‘Sentiero delle Cascate’ di S.Annapelago. Particolare attenzione ai più piccoli per rispondere alla domanda ‘Quanto è importante far avvicinare i bambini allo sport praticato in natura?’ ‘Considerata l’epoca attuale la risposta è per noi abbastanza ovvia. Lo Sci Club Sant’Annapelago si adopera nel concreto per far crescere i giovani con lo sport, non solo nella stagione invernale ma proponendo attività ed eventi tutto l’anno. Per questa ragione, abbiamo proposto di organizzare un minitrail all’interno di questa edizione della Lago Santo Skyrace. Per i più piccoli il percorso proposto è di circa 1 km e non vuole essere una competizione ma un’occasione di corsa libera in un ambiente protetto e pensato anche per i più piccoli’

g. p.