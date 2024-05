E tre giorni di Campionati di nuoto per salvamento

La piscina di Pavullo e quella del comando di Modena saranno teatro della XXXII edizione dei Campionati di nuoto per salvamento e l’ottava edizione dei Campionati italiani riservati sempre ai vigili del fuoco. Questa ultima manifestazione è dedicata a Fabio Lombini; era un pompiere ed un promettente nuotatore morto all’età di soli 22 anni. Si gareggerà nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio, sono quasi 200 i partecipanti provenienti dai comandi dei vigili del fuoco di tutta Italia. L’amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano ha dato un grande aiuto nel supportare l’organizzazione della manifestazione sportiva, che è stata realizzata grazie al contributo di svariate realtà imprenditoriali/industriali. Il 25 maggio si terrà presso gli impianti sportivi di Pavullo la cerimonia di apertura dei Campionati, in presenza delle istituzioni (alle ore 9 palazzetto dello sport ‘Tennis’). Sempre presso gli impianti sportivi di Pavullo sarà possibile, grazie all’Associazione Anvvf, durante la giornata partecipare alla Pompieropoli ‘pompieri per un giorno’ per i bambini. Il 26 maggio a Modena gara a squadre.