E’ un Adusa show lI Modella SF vola in vetta

MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi (1’st Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Pastorelli, Abusoglu (40’st Stabellini), Tecku (29’st Bugneac), Franco (29’st Zanoli), Adusa (40’st Camara). A disp. Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti. All. Semeraro.

BAISO: Bacciocchi, Bonini, Pavarini (44’st Silvestri), Viviroli, Ruopolo (1’st Morselli), Paglia, Ghirelli (33’st Briselli), Bertolani (20’st Pederzini), Benassi (18’st Charaa), Caputo, Barozzi. A disp. Brevini, Casini, Zanetti, Caselli. All. Baroni.

Arbitro: Raule di Bologna

Reti: 36’, 48’pt, 32’st e 39’st Adusa, 26’st Barozzi

Note: ammoniti Malavasi, Benassi

Il Jonathan Djwomo Adusa show non lascia scampo al Baiso, travolto dal super poker del "fuoricategoria" del Medolla San Felice. Il bomber dà sfogo a tutto il suo repertorio e col 4-1 la squadra di Semeraro vola da sola in vetta alla Promozione. Al 3’ subito gran tiro di Adusa fuori di poco, al 30’ Franco crossa e Bonini sfiora l’autogol, al 33’ azione Franco-Malavasi, cross per Adusa che gira al volo di testa ma salva Ruopolo. Al 36’ Adusa si libera al limite e fa 1-0 con un gran tiro sul primo palo. Al 41’ Adusa davanti a Bacciocchi che in uscita gli nega il gol, al 43’ corner di Franco e testa di Hoxha a tre metri ma il portiere fa un miracolo, al 48’ scambio Malavasi-Pastorelli, palla per Adusa che si invola e ancora sul primo palo fredda il portiere per il 2-0. Nella ripresa Tecku al 5’ con un gran tiro al volo chiama alla parata Bacciocchi, al 7’ Adusa per Tecku che in scivolata non riesce a deviare nella porta vuota. Il Baiso si vede prima al 14’ con Bonini che da destra tira alto, al 19’ Caputo si libera dal limite e spara out e al 26’ Barozzi sfrutta un rimpallo e gira in diagonale per l’1-2 che riapre il match. Ma ci pensa ancora Adusa: al 32’ il bomber fa 3-1 con una punizione di destro nel sette (nella foto di Yana Kotik)e al 39’ altro capolavoro quando dribbla al limite, si accentra e col mancino spara un tiro che prende palo e traversa finendo in rete. Al 42’ gran tiro di Camara fuori di poco.