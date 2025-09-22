Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Modena
E' un Adusa show lI Modella SF vola in vetta
22 set 2025
DAVIDE SETTI
Cronaca
E’ un Adusa show lI Modella SF vola in vetta

MEDOLLA SF

4

BAISO

1

MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi (1’st Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Pastorelli, Abusoglu (40’st Stabellini), Tecku (29’st Bugneac), Franco (29’st Zanoli), Adusa (40’st Camara). A disp. Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti. All. Semeraro.

BAISO: Bacciocchi, Bonini, Pavarini (44’st Silvestri), Viviroli, Ruopolo (1’st Morselli), Paglia, Ghirelli (33’st Briselli), Bertolani (20’st Pederzini), Benassi (18’st Charaa), Caputo, Barozzi. A disp. Brevini, Casini, Zanetti, Caselli. All. Baroni.

Arbitro: Raule di Bologna

Reti: 36’, 48’pt, 32’st e 39’st Adusa, 26’st Barozzi

Note: ammoniti Malavasi, Benassi

Il Jonathan Djwomo Adusa show non lascia scampo al Baiso, travolto dal super poker del "fuoricategoria" del Medolla San Felice. Il bomber dà sfogo a tutto il suo repertorio e col 4-1 la squadra di Semeraro vola da sola in vetta alla Promozione. Al 3’ subito gran tiro di Adusa fuori di poco, al 30’ Franco crossa e Bonini sfiora l’autogol, al 33’ azione Franco-Malavasi, cross per Adusa che gira al volo di testa ma salva Ruopolo. Al 36’ Adusa si libera al limite e fa 1-0 con un gran tiro sul primo palo. Al 41’ Adusa davanti a Bacciocchi che in uscita gli nega il gol, al 43’ corner di Franco e testa di Hoxha a tre metri ma il portiere fa un miracolo, al 48’ scambio Malavasi-Pastorelli, palla per Adusa che si invola e ancora sul primo palo fredda il portiere per il 2-0. Nella ripresa Tecku al 5’ con un gran tiro al volo chiama alla parata Bacciocchi, al 7’ Adusa per Tecku che in scivolata non riesce a deviare nella porta vuota. Il Baiso si vede prima al 14’ con Bonini che da destra tira alto, al 19’ Caputo si libera dal limite e spara out e al 26’ Barozzi sfrutta un rimpallo e gira in diagonale per l’1-2 che riapre il match. Ma ci pensa ancora Adusa: al 32’ il bomber fa 3-1 con una punizione di destro nel sette (nella foto di Yana Kotik)e al 39’ altro capolavoro quando dribbla al limite, si accentra e col mancino spara un tiro che prende palo e traversa finendo in rete. Al 42’ gran tiro di Camara fuori di poco.

