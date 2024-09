E’ un Carpi da infarto . Agguanta il Rimini all’87’

CARPI

2

RIMINI

2

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli (39’st Sall), Calanca (32’st Rossini); Contiliano, Mandelli, Forapani; Sereni (11’st Cortesi); Stanzani (11’st Saporetti), Gerbi (32’st Figoli). A disp. Pezzolato, Lorenzi, Verza, Zoboletti, Amayah, Nardi. All. Serpini.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Longobardi (47’st Cinquegrano), Gorelli, Lepri, Falbo; Megelaitis, Langella, Garetto; Malagrida, Parigi (19’st Ubaldi), Cioffi (43’st Semeraro). A disp. Vitali, Sammarini, Fiorini, Accursi, Lombardi, Dobrev, De Vitis. All. Buscè.

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Reti: 38’ Longobardi, 14’st Gerbi, 3’st Garetto, 42’st Saporetti

Note: spettatori paganti 2321, abbonati 470. Ammoniti Parigi, Panelli, Mandelli. Angoli 1-8. Recupero 2’pt e 5’st

Cuore, intensità e cervello. C’è tutto nell’atteso debutto in C del Carpi, manca solo il successo che un errore macroscopico dell’arbitro Restaldo (clamoroso fallo su Rossini nel 2-1 riminese) nega alla squadra di Serpini. I biancorossi giocano alla pari coi romagnoli, vanno sotto due volte ma due volte fanno vedere che in questa C ci possono stare, trovando con l’ingresso di Saporetti e Cortesi nel finale l’energia per sfiorare addirittura il successo. La sorpresa è Calanca terzino sinistro, con Forapani in mediana per Figoli, mentre per Saporetti è la prima panchina biancorossa. Il Carpi partre con la "garra" giusta, ma Gerbi, molto attivo sul fronte, non riesce a capitalizzare. L’ex Lumezzane prima spara alto dopo lo scambio Forapani-Stanzani, quindi non controlla sul dischetto la palla d’oro di Tcheuna, quindi sull’uscita sporca di Colombi manda clamorosamente out dal limite con la porta spalancata e infine gira di testa out il cross di Forapani. Quattro nitide occasioni in 12’ che in C non puoi concedere e così il Rimini in apnea punisce poco prima del riposo da corner. Falbo batte sul primo palo e Longobardi anticipa Tcheuna per il vantaggio romagnolo. Dagli spogliatoi esce meglio il Rimini, che cerca subito il bis. Parigi spara alto, Zagnoni col corpo salva su Malagrida e serve un grande Sorzi per dire di no al destro a filo d’erba di Langella, che poco dopo sull’invito di Cioffi da fuori chiama al lavoro ancora Sorzi in mischia. Ma è il Carpi a pareggiare, con i cambi di Serpini decisivi. Dentro Saporetti e Cortesi che si procura subito la punizione pennellata da Mandelli per la testa di Gerbi sul primo palo. Il boato del "Cabassi" potrebbe essere doppio, perché poco dopo col destro a giro Forapani sfiora il capolavoro. Buscè si gioca i chili di Ubaldi davanti ma è due volte Malagrida a divorarsi la palla del nuovo sorpasso riminese. Serpini con Figoli e Rossini si copre, ma poco dopo il fallo non visto su Rossini di Cioffi che crossa per Garetto fa nascere il 2-1 riminese. La rabbia diventa energia, col neoentrato Sall che tiene viva una palla impossibile, Cortesi la ricama per Saporetti che dopo il tocco di Colombi la scaraventa in rete. Nel finale Rossini ha anche la palla in rovesciata per il colpo grosso, ma per il debutto è comunque un Carpi promosso.

Davide Setti