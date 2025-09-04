"E’ un Modena combattivo e molto forte sugli esterni"

Quando sei un ex giocatore del Modena e soprattutto uno che ha i colori gialloblu da sempre tatuati nel cuore, non puoi certamente mancare alla prima di campionato dei canarini al Braglia. E così Riccardo Nardini domenica sera è sceso dalla sua Fiumalbo per incitare la truppa di Andrea Sottil.

Nardini, come ha visto il Modena?

"Bene. Però anche se la squadra è fatta, queste prime giornate secondo me sono ancora un po’ da calcio... estivo, e quindi c’è ancora margine di miglioramento. Ho visto comunque un Modena aggressivo, sempre sul pezzo, che ha provato a vincere ad ogni costo, mi sono divertito a vedere i gialli. Peccato, pali, prodezze del portiere e un paio di sviste... arbitrali glielo hanno impedito ma sono convinto che la squadra farà una buonissima stagione".

Cosa le è piaciuto di più?

"Al di là dei singoli, ho visto tutti i ragazzi sempre molto combattivi, se devo dire qualcosa di specifico direi bene difesa e centrocampo: mi hanno impressionato soprattutto gli esterni, tutti con grande gamba e di qualità, Se volete un nome dico Zampano, un vero lusso per la categoria. E, per ultimo, una panchina che è praticamente una seconda squadra titolare".

Lunedì si è chiuso il mercato e un po’ tutti si aspettavano l’ingaggio di una punta...

"Guardate, se andava via Caso e fosse venuto Cerri, non so se sarebbe stata la scelta giusta, perchè Cerri è un giocatore fisicamente molto strutturato e lo sono già anche Gliozzi e Mendes. Certamente sarebbe stato più adatto un De Luca, ma se la rosa è rimasta come era evidentemente la società ha fatto le sue valutazioni".

Caso resta: contento?

"Certo, è un ottimo giocatore e secondo me tenerlo è stata la scelta giusta. Anche eventualmente partendo dalla panchina, può risultare determinante".

Tutto bene dunque, ma tra le punte chi farà gol?

"Sono certo che Pedro Mendes si sbloccherà presto, arriverà anche lui. Al contrario dell’anno scorso ha fatto tutto il ritiro e fisicamente è a posto".

Lei conosce bene mister Sottil...

"Non solo siamo stati compagni di squadra a Catania, addirittura nei ritiri eravamo sempre in camera insieme. Già da calciatore era un uomo riservato che faceva parlare il campo, fatti e non parole come si dice. Da allenatore l’ho affrontato da avversario, in panchina è uno che ha fatto la gavetta, quella vera. Valorizza tanto il gruppo, quando dice che per lui sono tutti potenziali titolari non è assolutamente una frase fatta".

Alaessandro Bedoni