"E’ un primo passo dopo tanto tempo perso Però non crediamo sarà risolutivo"

"È stato fatto un primo passo – ha dichiarato Claudio Riso, segretario Flc Cgil Modena (foto) dopo l’incontro con Provincia e Provveditorato in merito alle vicende del Corni – Vengono fatti oggi degli interventi che era necessario fare già molti mesi fa. Ne prendiamo atto, non credo saranno risolutivi, ma sono una prima risposta. Il sentimento non è di ottimismo, né di pessimismo, ma di presa d’atto. Noi monitoreremo quello che succederà nei prossimi giorni e settimane, anche perché a questi primi interventi non si accompagna, per limiti imposti dal Ministero, un ingresso di nuovo personale, come noi avevamo chiesto, soprattutto di collaboratori scolastici per quanto riguarda la sorveglianza". Al momento non è infatti possibile, per disposizioni dell’amministrazione pubblica, aumentare l’organico della scuola. "È un problema. - ha proseguito - Non è responsabilità di nessuno, perché purtroppo l’amministrazione pubblica lavora con numeri e bilanci contingentati, ma non è positivo il fatto che oggi non si riesca a intervenire sul personale. C’è un impegno a farlo a partire da settembre, ma ora non è possibile". Infatti, la provveditora Tomaselli si è impegnata a chiedere una deroga per il prossimo anno che permetta di aumentare il numero del personale. "Siamo in attesa - ha aggiunto Antonietta Cozzo, segretaria generale Cisl Emilia Romagna - dei risultati che i provvedimenti produrranno nei prossimi mesi. Qualcosa si è mosso, quindi siamo a un tavolo e collaboriamo alla risoluzione, ma ci vorrà un po’ di tempo".