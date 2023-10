"E’ un problema sanitario"

"Al di la’ delle vicende che creano clamore mediatico, come quelle che riguardano giovani calciatori, il fenomeno delle ludopatie sta tornando prepotentemente ai livelli pre-Covid. Gli studi ci offrono uno scenario da vero e proprio allarme sociale". Lo dice il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia. "Donne e uomini distrutti economicamente, in preda alla piu’ totale disperazione, finiti spesso nelle grinfie di attivita’ gestite dalla criminalita’ organizzata. Siamo di fronte a un problema enorme, che ha assunto ormai una valenza anche sanitaria. Lo Stato deve farsene carico con aiuti concreti per quella che è una vera patologia. Un fenomeno che fa notizia soprattutto quando coinvolge star del calcio italiano, ma che purtroppo devasta la vita di tanta povera gente. Anche giovani e pensionati che si illudono di poter cambiare la propria esistenza con un colpo di fortuna che mai arriverà".