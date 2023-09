E’ una Cavalleria Rusticana con la corale Puccini

Amore e gelosia, il codice d’onore, il sole e la passione della terra siciliana, la tradizione, la festa e la tragedia: c’è tutto questo in "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni. La Scuola Corale Puccini di Sassuolo ne presenterà un’esecuzione integrale in forma semiscenica stasera alle 21 all’auditorium Ferrari di Maranello (in collaborazione con il circolo Amici della lirica di Sassuolo). Protagonisti della serata saranno cinque cantanti di chiara fama, il soprano Claire Nesti (Santuzza, nella foto), il tenore Roberto Brugioni (Turiddu), il baritono Maurizio Leoni (Compar Alfio), il mezzosoprano Michela Mazzanti (Mamma Lucia) e il soprano Victoria Vasquez Jurado (Lola). La Corale Puccini sarà diretta da Simone Guaitoli, con Veronica Medina al violino e Claudia Rondelli come maestro concertatore al pianoforte.

