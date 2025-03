"E’ utile agli altri ma anche a te"

"Sono 40 anni che dono sangue, avevo poco più di vent’ anni, non ricordo neanche come ci arrivai; sono di Ravarino e probabilmente fu un amico a segnalarmi Avis. Ora mi rimangono le ultime due donazioni. Ho 65 anni e si dona fino a 67 anni. Per me Avis è stata una compagna di vita. Si tratta di un piccolo servizio alla comunità che può salvare delle persone e nello stesso tempo tieni controllata la tua salute, perciò l’utilità è duplice. Non ti costa molto, perdi pochissimo tempo e alla fine qualcuno che ne ha bisogno ci sarà. Infatti ultimamente mi è capitato spesso di pensare a chi é andato il mio sangue; chi ho aiutato? Ci penso spesso in questi giorni visto che smetterò di donare a breve"